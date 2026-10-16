Папа Римський закликав Путіна випустити цивільних з Олешок

Понтифік також висловив готовність сприяти ширшому перемир'ю між Україною та РФ.

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав його оголосити локальне припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області для евакуації цивільного населення. Про це повідомляє Vatican News.

Як ідеться в заяві пресслужби Святого Престолу, понтифік висловив стурбованість гуманітарною ситуацією в місті, яке розташоване на березі Дніпра, по руслу якому проходить фактична лінія фронту.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння тяжкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставку продовольства й медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення", – йдеться у заяві Ватикану.

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Папа Лев XIV також наголосив на готовності Святого Престолу сприяти мирному врегулюванню між Україною та РФ.

Ситуація в Олешках

Як писав УНІАН, в окупованому місті Олешки (Херсонська область) триває гостра гуманітарна криза: цивільне населення опинилося в пастці без безпечного маршруту для виїзду, достатньої кількості продовольства, повноцінної медичної допомоги та базових умов для життя. Після початку російської окупації та підриву Каховської ГЕС у місті немає електроенергії, газу та питної води, гостро бракує медикаментів, а дороги заміновані.

За різними оцінками, у місті та громаді залишаються від 1,5 до понад 6 тисяч людей, серед них десятки чи сотні дітей. Люди змушені вирощувати власну їжу, а через відсутність підвозу продуктів мешканці вже їдять бур’яни з городів.

Спроби самостійно покинути місто надзвичайно небезпечні і іноді закінчуються трагічно; окупанти не пропускають людей і фактично використовують цивільних як живий щит.

Нещодавно українським силам вдалося доставити в місто майже 4 тонни продуктів дронами, проте це лише часткове полегшення в умовах триваючої блокади.

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