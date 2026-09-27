В окуповані Олешки вдалося доставити майже 4 тонни продуктів: деталі операції

У населеному пункті залишається близько 2 тис. українців, які стали заручниками РФ.

На Херсонщину, в окуповане росіянами місто Олешки, під час унікальної операції вдалося доставити близько 4 тис. кг продовольства населенню, що голодує через загарбників. Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, в Олешках росіяни тримають у заручниках близько двох тисяч наших людей, серед яких майже пів сотні дітей.

"Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше – росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло. Замість гучних заяв ми обрали шлях конкретних дій. Починаючи з березня, спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та оборонцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляємо продовольство через Дніпро за допомогою дронів", - наголошує посадовець.

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Нещодавно, підкресли він, вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій.

Зокрема, вдалося доставити близько 4 тис. кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста. Операцію проведено у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою "Грім", 34-ю бригадою морської піхоти "Борисфен", підрозділом "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном.

Посадовець нагадав, що Росія, як окупант, зобов'язана забезпечувати людей на захопленій території продовольством, медикаментами та належними умовами для охорони здоров'я і гігієни. Якщо власник ресурсів недостатньо, окупаційна влада має погоджуватися на гуманітарні операції міжнародних організацій та інших держав. Проте відбувається протилежне – російські військові збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродають їжу, призначену для дітей та літніх людей. За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють, вдаються до сексуального насилля.

Як зазначає Прокудін, загарбники намагаються зірвати й цю допомогу.

"Свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності. Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність", - підкреслив очільник ОВА.

Він акцентує на тому, що ситуація, яку росіяни створили в Олешках, нагадують Голодомор 1932-33 років.

Прокудін подякував військовим за ризиковану роботу та партнерам – за надане продовольство.

Більше про ситуацію в Олешках

Нагадаємо, жителі окупованого міста Олешки, що розташовано всього за 9 км від Херсона, опинилися в пастці - без продовольства, повноцінної медичної допомоги та базових умов для життя. Після початку російської окупації та підриву Каховської ГЕС там немає електроенергії, газу та питної води. Дороги та під'їзди до міста заміновані, пересування небезпечне через постійні атаки безпілотників та обстріли. Через це евакуація та доставка гуманітарних вантажів практично заблоковані.

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