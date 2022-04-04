Однак він не знає, чи можливий його візит.

Папа Римський Франциск підтвердив, що готовий приїхати в Україну.

Про це пише католицька газета Avvenire.

Президент України Володимир Зеленський запросив понтифіка в Україну ще 23 березня. У коментарі газеті Папа Римський зазначив, що не знає, чи можливий цей візит.

"Мене запитали, чи відбудеться поїздка в Україну, я сказав, що вона на столі. Але я не знаю, чи вдасться це зробити, чи зручно це, чи на краще це і чи повинен я це зробити. Все це в повітрі. Потім якийсь час я думав про зустріч з Патріархом Кирилом, і ми працюємо, є думка, що вона може відбутися на Близькому Сході", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський обрушився з критикою на Путіна за розв'язання жорстокої війни в Україні.

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