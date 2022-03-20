У своїй промові понтифік заявив, що благає "всіх діячів міжнародного співтовариства по-справжньому докладати зусиль" для того, щоб війна в Україні припинилася.

Папа Римський Франциск сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані знову помолився за мир в Україні і підкреслив, що напад Росії на Україну – це святотатство, яке не має виправдання.

Про це повідомляє Vatican news. Також Папа звернувся до світової спільноти і закликав докласти зусиль для припинення кровопролиття.

"Не припиняється, на жаль, повна насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожен день відбувається спустошення і жорстокість. Немає виправдання для цього. Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства по-справжньому докладати зусиль для того, щоб припинити цю огидну війну", - заявив понтифік.

Він зазначив, що в Україні і на цьому тижні ракети і бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів.

"Я ходив відвідати поранених дітей у Римі. У одного немає руки, інший – з пораненою головою... Невинні діти", - підкреслив Папа Римський.

Також понтифік згадав українських біженців, які змушені залишати свої домівки і тікати від жахів війни.

"Я відчуваю величезний біль за тих, які не можуть тікати. Багато дідусів і бабусь, хворих і убогих, далеко від своїх родичів, чимало дітей і безпорадних людей залишаються вмирати під бомбами, не маючи можливості отримати допомогу і знайти захист навіть в укриттях", - зазначив він.

"Все це - нелюдське, більше того, це святотатство, бо виступає проти сакральності людського життя, перш за все, проти беззахисного людського життя, яке слід поважати і захищати, а не винищувати. Не забувайте: це нелюдська і святотатська жорстокість", - сказав Франциск.

Папа Римський також закликав світову спільноту не звикати до війни і допомагати українцям.

"Прошу вас, не звикайте до війни і насильства! Не втомимося великодушно приймати так, як це вже робиться: не тільки тепер, під час надзвичайного стану, але і в наступні тижні і місяці... Звикання трохи охолоджує наші серця, і ми забуваємо: не забувайте про цих жінок і цих дітей, які з часом – без роботи, далеко від своїх чоловіків – можуть стати жертвами суспільних "стерв'ятників". Давайте захищати їх", - закликав Папа Римський.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Папа Римський Франциск відвідав українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.