Понтифік закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину і сказав "спасибі" за їх спосіб бути "росіянами".

Папа Римський Франциск заявив, що росіяни - спадкоємці "великої" країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших "імперців" Росії.

У цьому контексті він закликав росіян не забувати про свою спадщину і сказав їм "спасибі" за їх спосіб бути "росіянами", йдеться на сайті служби архиєпархії Божої Матері в Москві.

Відзначається, що відповідною промовою Папа відзначився в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Відео дня

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки - Росії, йдіть вперед з цим. І спасибі вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - сказав Франциск.

Таким чином Папа відповів на зустрічне запитання молоді РФ про те, як він ставиться до Росії, вказує Московська архиєпархія.

Папа Римський назвав владу РФ "братами"

Нагадаємо, у неділю, 30 липня, під час свого послання до парафіян у Ватикані Папа Франциск відзначився закликом до РФ відновити зернову угоду з Україною.

У цьому контексті він назвав владу РФ "братами": "Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена, і зерно могло транспортуватися безпечно", - сказав понтифік.

Водночас він згадав, що посилає в небо крики мільйонів людей, які страждають через зрив експорту зернових.

Вас також можуть зацікавити новини: