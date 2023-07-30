Папа заявив, що зерновий коридор має бути відкритий, а експорт зерна з України має бути безпечним.

Папа римський Франциск 30 липня закликав Росію відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх морських портів, попри на війну.

Про це Папа заявив під час свого послання у неділю, 30 липня, зазначивши при цьому, що зерновий коридор має бути відкритий, а експорт зерна з України має бути безпечним.

"Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена, і зерно могло транспортуватися безпечно", - сказав Франциск під час послання в неділю.

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Як уточнює Reuters, звертаючись до присутніх на площі Святого Петра, Папа сказав:"Крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, здіймається до неба".

Ситуація з українським зерном

Росія вийшла із зернової угоди 17 липня 2023 року. Після цього в Кремлі заявили, що кораблі в Чорному морі вони будуть вважати такими, що перевозять військові вантажі.

Європейський союз заявив про те, що готовий експортувати майже всі сільськогосподарські товари України по дорогам солідарності. Таку заяву зробив комісар ЄС по сільському господарству Януш Войцеховський.

Практично відразу з'явилася інформація про те, що окупанти можуть перекрити альтернативні зернові маршрути. Для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки, варіантів стає все менше. На думку аналітиків, враховуючи вихід Росії з угоди, яка гарантувала безпечний прохід комерційних суден через Чорне море, страхові внески, ймовірно, будуть непомірно дорогими для судновласників.

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