Франциск закликав молитися за народ України.

Папа Римський Франциск заявив, що сьогодні йде третя світова війна, і закликав молитися за український народ "особливим способом".

Про це він заявив під час виступу перед польськими учасниками аудієнції напередодні річниці початку другої світової війни, повідомляє Vatican news.

За його словами, всі згадують початок другої світової війни, яка залишила дуже болючий слід, а сьогодні світ переживає третю.

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"Нехай же пам'ять про досвід минулого спонукає вас дбати про мир у собі самих, у сім'ях, у суспільному та міжнародному житті", — сказав Франциск.

Папа закликав молитися за український народ "особливим способом".

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск не раз критикувався українською стороною за свої суперечливі висловлювання. Останній з випадків пов'язаний з його заявою про вбиту в Москві доньку російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дарину Дугіну. На думку Папи, вона стала жертвою війни. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикували Франциска, а Ватикан змушений був виправдовуватися за слова понтифіка.

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