Слова Святішого Отця просять розглядати як "голос, піднятий на захист людського життя і пов'язаних з ним цінностей", а не як політичну позицію

Папа Римський Франциск говорить як пастор, який захищає кожне людське життя, а не як політик.

Таку заяву зробив Ватикан у відповідь на критику на адресу понтифіка через його заяви про смерть дочки ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна, пише Vatican News.

Святий Престол випустив комюніке, в якому акцентує, що понтифік завжди засуджував російську агресію.

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"Що стосується великомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, втручання Святішого Отця Папи Франциска ясно і недвозначно засуджує її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну і блюзнірську", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Папа говорить як пастор, який захищає кожне людське життя, а не як політик. Мовляв, саме через цю призму слід розглядати його численні виступи з приводу війни в Україні.

"У контексті війни в Україні, Святий Отець Франциск і його співробітники неодноразово виступали з цього приводу. Здебільшого вони спрямовані на те, щоб закликати пастирів і віряндо молитви, а всіх людей доброї волі до солідарності і зусиль з відновлення миру. ... Не раз, а також в останні дні, виникали публічні дискусії про політичне значення, яке слід надавати таким втручанням. У зв'язку з цим повторюється, що слова Святішого Отця з цього драматичного питання слід розглядати як голос, піднятий на захист людського життя і пов'язаних з ним цінностей, а не як політичну позицію", – наголошується в комюніке.

Як повідомляв УНІАН, Папа Франциск звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі і звільнити полонених.

При цьому, він сказав, що вбита в Москві дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дар'я Дугіна стала жертвою війни.

"Думаю про велику жорстокість, про багатьох невинних, які платять за безумство, безумство, безумство всіх сторін, тому що війна – це безумство, і ніхто на війні не може сказати: "Ні, я не божевільний". Божевілля війни... Маю на увазі бідну дівчину, яка злетіла в повітря в Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаємося над цією дійсністю і скажемо один одному: війна – це божевілля. А ті, хто заробляє на війні і через торгівлю зброєю – це злочинці, що вбивають людство", – заявив Франциск.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розчарований словами Папи Римського Франциска про вбивство дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна – Дар'ї Дугіної.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", – наголосив Кулеба.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував заяву Папи Римського Франциска, який назвав "невинною жертвою війни" загиблу Дар'ю Дугіну.

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