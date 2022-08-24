Рівно шість місяців Україна страждає від повномасштабного вторгнення РФ, в цей день Папа Римський вирішив заявити про"божевільну війну".

Папа Римський Франциск заявив, що дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна, яка 20 серпня підірвалася в авто, нібито є "невинною жертвою війни". 24 серпня, в День Незалежності України і в день, коли рівно шість місяців тому РФ почала повномасштабне вторгнення в нашу країну, він засудив війни і назвав їх "божевіллям".

Про це повідомляє REUTERS.

Так, Папа Римський закликав світ до "конкретних кроків". Він заговорив про необхідність покласти край війні в Україні і запобігти ризику ядерної катастрофи на Запорізькій елетростанції. Крім цього, Папа Римський назвав війни "божевіллям" і згадав Дар'ю Дугіну - дочку одного із засновників ідеології "руського міра", яка сама підтримувала повномасштабну війну РФ проти України. Її він назвав "невинною жертвою".

"Невинні платять за війну", — заявив Папа Римський, чим обурив багатьох українців.

Нагадаємо, раніше Папа Римський "відзначився" ще однією скандальною заявою. Він сказав, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду в світі.

Дочка Дугіна згоріла в машині: що відомо про те, що трапилося

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль дочки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки і політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня. Дугіна їхала на автомобілі Toyota Land Cruiser, коли під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу і згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією назвали вибух газового балона, проте зараз російські правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої і лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї Дугіної. Він припускає, що метою був сам Олександр Дугін.

Потім стало відомо, що після загибелі дочки Дугіна в Росії вже почали погрожувати Україні. А сам творець "руського міра" потрапив до лікарні.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "русского міра"Олександра Дугіна. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росію в червні разом з 12-річною дочкою.