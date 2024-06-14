Папа Римський зустрінеться із Зеленським на полях саміту G7

Також папа Франциск візьме участь у сесії G7, присвяченій питанням штучного інтелекту.

У п'ятницю, 14 червня, Папа Римський проведе двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн "Групи семи" (G7) в Італії.

Як повідомляє прес-служба Святого престолу, також заплановано переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Передбачається, що папа Франциск візьме участь у сесії G7, присвяченій питанням штучного інтелекту, а також проведе низку зустрічей з лідерами країн, що беруть участь у саміті.

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Заяви Папи Франциска щодо війни в Україні

У березні Папа Римський Франциск заявив, що Україні час "викинути білий прапор" і почати переговори з РФ. За його словами, сторона, яка програє, повинна "мати мужність" погодитися на переговори.

Як сказав понтифік, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Кілька днів тому Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. "Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію формули миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно формула пропонує шлях до справедливого миру", – прокоментував Єрмак.

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