За словами керівника ОП, він "поінформував його Святість про філософію формули миру президента Володимира Зеленського".

Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це глава ОП повідомив у соцмережі X.

Єрмак зазначив, що зустріч відбулася під час його робочого візиту до Італії.

"Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію формули миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно формула пропонує шлях до справедливого миру", – написав Єрмак. Відео дня

Він додав, що мова також ішла про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії.

"Особливу увагу приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни. Нам потрібен результат, тому робимо все, щоб повернути наших дітей. Папа Франциск висловив свою підтримку Україні", - повідомив глава ОП.

Заяви Папи Франциска щодо війни в Україні

У березні Папа Римський Франциск заявив, що Україні час "викинути білий прапор" і почати переговори з РФ. За його словами, сторона, яка програє, повинна "мати мужність" погодитися на переговори.

Як сказав понтифік, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

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