За словами прем'єр-міністра Словаччини, він зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що прийняв запрошення президента РФ Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Червона Армія і народи колишнього Радянського Союзу зіграли незамінну роль у перемозі фашизму і перемозі у Другій світовій війні. Громадяни Словацької Республіки з повагою згадують усі ювілеї та події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 рр., а також допомогу, яку колишній Радянський Союз надав СНП", - зазначив політик.

За словами Фіцо, у 2025 році уряд Словаччини буде організовувати кілька заходів, які присвячені травневим святкуванням перемоги над фашизмом.

Відео дня

"У дусі цього, природно, що як прем'єр-міністр Словаччини я виявляю велику зацікавленість до участі в офіційних святах перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому із задоволенням прийняв офіційне запрошення Президента Російської Федерації. Володимир Путін візьме участь у цих важливих урочистостях, що і зроблю я", - додав прем'єр-міністр країни.

Останні заяви Фіцо щодо війни в Україні

Раніше Роберт Фіцо заявив, що рішення США надати дозвіл Україні завдавати ударів по російській території ракетами ATACMS шкодить "мирним перемовинам" та веде до ескалації. Також він здивувався тому, "як швидко деякі країни ЄС привітали войовничий крок США".

Водночас прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що поки він перебуватиме на цій посаді, то буде виступати проти прийняття України до НАТО.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: