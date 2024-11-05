Підлітки висміяли типового "виборця Фіцо", за що їх вже змусили вибачатися.

В уряді Словаччини образились на місцевих школярів, які перевдягнулися в костюми "виборців Роберта Фіцо" на Гелловін. Гнівну заяву оприлюднив міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай Ешток.

Так, нещодавно у мережі з’явилися світлини групи підлітків із братиславської середньої школи, з нагоди Гелловіна одягнених у пенсіонерів, які голосували за прем’єр-міністра Роберта Фіцо. З сивими перуками, намальованими зморшками й окулярами школярі тримали транспаранти "Я люблю Фіцо". Це була очевидна пародія на людей похилого віку, які складають значну частину електоральної бази партії Smer, лідером якої є чинний прем’єр країни Роберт Фіцо.

"Те, що нещодавно сталося в одній із старших шкіл Братислави… є продовженням зростання напруги в суспільстві, яке завдяки прогресивним політикам уже дійшло до шкіл", — сказав Шутай Ешток у відеозверненні.

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Він також звинуватив опозицію у використанні дітей для "політичної пропаганди", як це робили "нацисти та комуністи".

"Я засуджую глузування з будь-кого, у тому числі з людей похилого віку, з їхніх законних політичних поглядів", — сказав Шутай Ешток, додавши, що Словаччині не потрібні "діти-борці".

Профспілка пенсіонерів Словаччини також критично поставилася до інциденту, назвавши його "дегуманізованим і жорстоким", і планує подати скаргу до шкільної інспекції країни. Учні ліцею вибачилися перед пенсіонерами за те, що ненавмисно образили їхні почуття.

Політична ситуація у Словаччині

Як писав УНІАН, у травні відомий словацький письменник та опозиційний активіст скоїв замах на життя словацького прем’єра Роберта Фіцо, кілька разів вистріливши в нього з пістолета. Чиновник отримав тяжкі поранення у живіт, але вижив. Пізніше нападник пояснив свої мотиви відчаєм через ті зміни у внутрішній і зовнішній політиці, які запровадив уряд Фіцо.

Уряд Фіцо поклав на опозицію моральну та політичну відповідальність за цей замах. Сам Фіцо особисто звинувачував своїх політичних супротивників у роздмухуванні "політичної ненависті". Відтоді словацькі урядовці постійно критикують опозицію, хоча в демократичних країнах зазвичай все відбувається навпаки - опозиція критикує чинну владу.

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