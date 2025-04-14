Такий візит до Москви не узгоджується з цінностями Євросоюзу.

Країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу із Західних Балкан дали чіткі вказівки не відвідувати 9 травня військовий парад у Москві, присвячений Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже перед початком засідання Ради ЄС на рівні глава МЗС країн-членів у Люксембурзі.

Вона розповіла про вчорашню вечерю з представниками країн Західних Балкан, під час якої відбулося багато обговорень стосовно цінностей, приведення позицій цих країн до спільної зовнішньої політики та політики безпеки, у тому числі щодо санкцій.

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"Включно з дуже чіткими вказівками від країн-членів ЄС для країн-кандидатів не брати участі у параді 9 травня у Москві, не робити цих подорожей, бо це не буде узгоджуватися з цінностями ЄС", - наголосила Браже.

Парад у Москві - що відомо

За даними ЗМІ, цього року на парад до Москви можуть приїхати лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Відомо, що у 2024 році російський диктатор Володимир Путін використав парад 9 травня для пропаганди війни проти України і залякування заходу ядерною зброєю. На параді брали участь російські військові, які воюють у загарбницькій війні проти України.

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