Країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу із Західних Балкан дали чіткі вказівки не відвідувати 9 травня військовий парад у Москві, присвячений Другій світовій війні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже перед початком засідання Ради ЄС на рівні глава МЗС країн-членів у Люксембурзі.
Вона розповіла про вчорашню вечерю з представниками країн Західних Балкан, під час якої відбулося багато обговорень стосовно цінностей, приведення позицій цих країн до спільної зовнішньої політики та політики безпеки, у тому числі щодо санкцій.
"Включно з дуже чіткими вказівками від країн-членів ЄС для країн-кандидатів не брати участі у параді 9 травня у Москві, не робити цих подорожей, бо це не буде узгоджуватися з цінностями ЄС", - наголосила Браже.
Парад у Москві - що відомо
За даними ЗМІ, цього року на парад до Москви можуть приїхати лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Відомо, що у 2024 році російський диктатор Володимир Путін використав парад 9 травня для пропаганди війни проти України і залякування заходу ядерною зброєю. На параді брали участь російські військові, які воюють у загарбницькій війні проти України.