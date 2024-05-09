Під час "побєдобєсного" заходу в Москві неодноразово згадувалися "герої СВО", які нібито "звільняють" українські міста.

Російський диктатор Володимир Путін використав парад 9 травня, який пройшов на Красній площі в Москві, з метою пропаганди війни проти України і залякування заходу ядерною зброєю.

Як повідомляє Bild, на парад прибули понад 1 тис. учасників війни в Україні. Ведучий церемонії заявив, що сухопутні війська, "як у суворі роки Великої вітчизняної війни, крок за кроком звільняють світ від поплічників неонацизму і міжнародного тероризму". Під час проходження площею різних підрозділів ЗС РФ ведучий неодноразово згадував "героїв" так званої СВО. Наприклад, йшлося про те, що вони зараз "звільняють" українські міста, зокрема, Київ, Одесу, Запоріжжя та Харків.

Під час свого виступу диктатор вшанував пам'ять "бойових товаришів, полеглих у боротьбі з неонацизмом у праведному бою за Росію", і сказав, що "прагнення виправдати нинішніх послідовників нацистів - частина загальної політики західних еліт".

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Зазначається, що кілька днів тому Росія оголосила про підготовку ядерних навчань поблизу кордонів України, а 9 травня Путін використав парад для нових ядерних загроз. "Росія робитиме все, щоб не допустити глобального зіткнення. Але водночас нікому не дозволимо погрожувати нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності", - сказав ватажок росіян.

Потім Красною площею проїхали три ракетні комплекси "Ярс", що входять до Стратегічних ядерних сил РФ. Ведучий церемонії назвав їх "грізною силою ядерного стримування" і відзначив здатність "гарантовано вразити ціль у будь-якій точці земної кулі".

"Цього року російський режим використовує свято для військової пропаганди проти України. Тоді республіки СРСР разом захищалися від вторгнення нацистів. Сьогодні Росія веде жорстоку агресивну війну проти України", - зазначає німецьке видання.

Як і в минулі роки, західні лідери на парад у Москві 2024 не приїхали. Гостями Путіна сьогодні стали президенти Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану, а також Лаосу, Куби і Ґвінеї-Бісау.

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Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на ядерні погрози з боку Росії порадив Володимиру Путіну значно легший спосіб уберегти свої війська від західної зброї. Зокрема, він запропонував диктатору найлегший спосіб уникнути загибелі військовослужбовців РФ - просто вивести свої війська з України.

Раніше Путін доручив армії РФ провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Дату початку навчань не розголошують, відомо тільки, що вони відбудуться "найближчим часом". За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, навчання проведуть у "відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб", зокрема, у зв'язку із заявами деяких західних лідерів щодо можливого відправлення своїх військ в Україну.

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