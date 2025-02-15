Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир", - наголосив глава держави.
За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника.
"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", - підкреслив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним.
"Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - додав президент.
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Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним. За його словами, розмова Трампа та Зеленського тривала 45 хвилин, а розмова із Путіним - понад годину.
"Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", - сказав політик.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував Трампа за поступки Путіну. Він наголосив, що лідер США припустився помилки, прибравши зі столу переговорів питання членства України в НАТО та територіальних поступок.