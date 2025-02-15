За словами президента, ті дні, коли США підтримували Європу просто тому, що так було завжди, закінчились.

Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він стояв на Красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Але не як шановний лідер, а як учасник його вистави. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир", - наголосив глава держави.

За його словами, тепер він не впевнений, що США розглядають Європу як союзника.

"Дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні, але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут, у Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європи як ринку? Так. Але як союзника? Я не знаю. Щоб відповідь була так, Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним.

"Він жодного разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. Старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди", - додав президент.

Путін і Трамп - останні новини

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому розмова Трампа із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним. За його словами, розмова Трампа та Зеленського тривала 45 хвилин, а розмова із Путіним - понад годину.

"Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", - сказав політик.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував Трампа за поступки Путіну. Він наголосив, що лідер США припустився помилки, прибравши зі столу переговорів питання членства України в НАТО та територіальних поступок.

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