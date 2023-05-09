Потрібно непохитно підтримувати Україну, підкреслив канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 9 травня заявив, що Європейський Союз не має лякатися демонстрації військової сили з боку Москви, а підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Як повідомляє Reuters, про це Шольц сказав депутатам Європейському парламенту. "На північному сході за 2 тис. 200 кілометрів від нас Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.) сьогодні приймає парад своїх солдатів, танків і ракет", - сказав Шольц.

"Нас не повинні залякати такі силові ігри. Давайте залишатися непохитними у нашій підтримці України стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив канцлер Німеччини.

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Парад у Москві 9 травня 2023 року - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, на Червоній площі у Москві "побідобісний" парад.

Парад почався з проходу піших колон представників різних родів військ і воєнізованих організацій, після чого пустили техніку. Очолив цю частину параду танк Т-34 однієї з пізніх модифікацій. Слідом за ним пройшли бронеавтомобілі "Тигр" і "Урал".

Також площею проїхала колона оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", зенітно-ракетних комплексів С-400 і самохідних пускових установок ядерних ракет "Ярс". На завершення площею проїхало кілька бронетранспортерів. Ніякої іншої техніки на параді представлено не було. Повітряна техніка до участі у параді не була залучена.

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