Канцлер Німеччини зазначив, що в документі немає пункту про виведення російських військ з території України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні. Він розкритикував пропозиції Пекіна, при цьому погодившись з пунктом про недопущення застосування ядерної зброї.

Як повідомляє Welt, Шольц зазначив, що в запропонованому Китаєм документі немає чіткої позиції щодо виведення російських окупаційних військ з території України.

"З моєї точки зору, немає чіткої лінії, яка б говорила: російські війська також повинні бути виведені", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що "ніякого диктованого світу по-російськи бути не може".

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Водночас засудження Китаєм застосування ядерної зброї Шольц назвав "правильним".

"Мирний план" Китаю

На Мюнхенській конференції з безпеки Китай вперше заявив про те, що напрацював "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні.

Тоді керівник Офісу закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися.

24 лютого 2023 року, на річницю вторгнення РФ в Україну, Китай представив "мирний план" по війні в Україні. Документ з 12 пунктів опублікували на сайті МЗС Китаю, а війну Пекін в ньому назвав "українською кризою".

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