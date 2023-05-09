Всієї могутності Росії вистачило лише на те, щоб пригнати на парад раритетний Т-34.

Єдиним танком, який взяв участь у військовому параді на Красній площі в Москві, став раритетний Т-34. Причому в єдиному екземплярі. Про це свідчать кадри прямих трансляцій з російської столиці.

Парад почався з проходу піших колон представників різних родів військ і воєнізованих організацій, після чого пустили техніку. Очолив цю частину параду якраз єдиний Т-34 однієї з пізніх модифікацій. Слідом за ним пройшли бронеавтомобілі "Тигр" і "Урал".

Далі площею проїхала колона оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", зенітно-ракетних комплексів С-400 і самохідних пускових установок ядерних ракет "Ярс". На завершення площею проїхало кілька бронетранспортерів. Ніякої іншої техніки на параді представлено не було.

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Крім відсутності танків, які традиційно вважаються головним символом радянської і після російської військової потужності, московський парад обійшовся і без повітряної частини. Раніше російські ЗМІ писали, що пілотів нібито не хочуть відволікати від участі у війні.

Річниця капітуляції Німеччини та 9 травня - останні новини

Сьогодні на пострадянському просторі відзначають чергову річницю капітуляції Третього Рейху. У Росії, яка перейняла на себе історичну естафету гітлерівської Німеччини, День Перемоги святкується з особливим пафосом. Однак на тлі регулярної "бавовни" в російських містах цілий ряд регіонів вирішив відмовитися від парадів.

А ось у Варшаві росіян вирішили "привітати" з їх улюбленим святом окремо. Місцеві активісти розбудили дипломатів РФ сиренами повітряної тривоги і звуками бомбардування.

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