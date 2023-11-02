У приміщеннях парламенту депутати або сваряться, або б'ються замість того, аби ухвалювати закони.

В Албанії засідання парламенту перевели в онлайн-формат через постійні бійки між депутатами. Про це пише видання Balkan Insight.

У понеділок депутати не змогли ухвалити пропозицію про створення шести парламентських слідчих комісій, і спікер парламенту тимчасово заборонив шістьом опозиційним депутатам брати участь у засіданнях. Через ці дві події виникли сутички між депутатами.

У середу виникла гучна сварка, коли голова парламентської групи опозиційної Демократичної партії Газменд Барді спробував увійти до кімнати, де проходило засідання за участі спікера парламенту. Барді не допустили на зустріч, через що здійнявся скандал.

Відео дня

Після цього парламент повідомив нардепам, що планове засідання Комісії з питань економіки відбудеться в онлайн-режимі. Його транслюватимуть в Фейсбуці. Опозиція висловила протест проти цього.

Інші новини про Албанію

Як писав УНІАН, влада Албанії займає проукраїнську політику і виступає категорично проти російської агресії.

Так, у вересні Володимир Зеленський взяв участь в засіданні Ради Безпеки ООН, що спричинило бурхливу негативну реакцію російського представника Василя Небензі. Аби заспокоїти російського дипломата головуючий на засіданні прем'єр-міністр Албанії Еді Рама запропонував росіянам вивести війська з України, аби Зеленський їх не дратував своїми виступами в ООН.

Після авіакатастрофи, в якій загинув керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин, Еді Рама висміяв цю подію анекдотом, який він розповів на міжнародному саміті в Словенії. В своєму жарті він натякнув, що саме Путін віддав наказ ліквідувати олігарха.

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