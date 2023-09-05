Жарт викликав сміх у присутніх.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розповів анекдот, в якому натякнув на причетність Путіна до вбивства ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

На стратегічному форумі Bled у Словенії він запитав учасників форуму, чи знають вони, що Росія хоче об'єднати свої часові пояси через велику різницю між двома кінцями її територій. Після цього він розповів анекдот, що викликав у присутніх напад сміху.

"Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже: "Є проблема. Моя сім'я була у відпустці, я зателефонував їм сказати на добраніч, але у них вже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з днем народження, але він сказав, що це буде наступного дня. Я зателефонував Сі Цзіньпіну, щоб привітати його з Новим роком, але він сказав мені, що у них ще старий рік". А Путін йому відповідає: "Так, таке сталося і зі мною. Я зателефонував родині Пригожина, щоб висловити співчуття, але його літак ще не злетів", - сказав Рама.

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Причетність Путіна до загибелі Пригожина

Як відомо, Пригожина поховали на кладовищі в Санкт-Петербурзі, церемонія прощання проходила в закритому форматі, незважаючи на те, що володарів звання "Герой Росії" повинні ховати з військовими почестями.

У Білому домі, коментуючи його загибель, сказали, що Кремль "має довгу історію вбивств опонентів".

Путін заявив, що ватажок найманців був "талановитою людиною складної долі". При цьому в день, коли Пригожин загинув, російський президент виступав на заході на честь 80-річчя Перемоги в Курській битві.

Багато експертів впевнені, що Путін убив Пригожина, щоб помститися йому за заколот "вагнерівців". Примітно, що літак з ватажком "вагнерівців" впав рівно через два місяці після повстання.

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