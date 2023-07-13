Новий бюджет на період 2024-2030 років більш ніж на третину перевищує останній план військових витрат у розмірі 295 мільярдів євро на 2019-2025 роки.

Парламент Франції в четвер схвалив багатомільярдне збільшення військових витрат до кінця цього десятиліття, викликане війною Росії в Україні і швидко зростаючими глобальними загрозами.

Як пише The Washington Times, президент Еммануель Макрон наполягав на збільшенні бюджету, в рамках якого буде витрачено 413 мільярдів євро (450 мільярдів доларів), що є найзначнішим збільшенням витрат за півстоліття. Гроші підуть на модернізацію ядерного арсеналу Франції, збільшення витрат на розвідку і розробку більшої кількості дистанційно керованої зброї.

Він стверджував, що імпульс необхідний для забезпечення "нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі". Міністр оборони порівняв це з прагненням Франції в 1960-х роках розробити ядерну зброю, що зробило країну однією з найбільших військових держав світу.

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Новий військовий план включає подвоєння числа військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для забезпечення належного постачання французьких збройних сил.

Новий бюджет на період 2024-2030 років більш ніж на третину перевищує останній план військових витрат у розмірі 295 мільярдів євро на 2019-2025 роки.

Законопроект отримав остаточне схвалення розділеної Національної Асамблеї, нижньої палати парламенту, в середу 244 голосами проти 37, і він був схвалений Сенатом на чолі з консерваторами в четвер 313 голосами проти 17.

Центристський альянс Макрона не має більшості ні в одній з палат парламенту, але військові вже давно нарікають на скорочення витрат на збройні сили, в той час як консервативні і крайні праві партії, як правило, підтримують інвестиції в оборону.

Макрон повинен поговорити з представниками Міністерства оборони пізніше в четвер, напередодні святкування Дня взяття Бастилії, яке включає ретельно продуманий паризький парад з демонстрацією військ, бойових літаків і військової техніки.

Військова допомоги від Франції - деталі

11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна поставить Україні ракети великого радіусу дії. Він не назвав, про які саме ракети мова, але видання Le Monde повідомляє, що мова саме про ракети SCALP. При цьому Reuters заявляє, що кілька ракет SCALP вже доставлені в Україну, а зараз обговорюється можливість передачі близько 50 ракет.