Ігнат зауважив, що ефективність застосування далекобійних ракет з західних винищувачів була б значно кращою.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував надання Україні далекобійних ракет SCALP. Якщо таке озброєння зʼявиться в Україні, то ми зможемо завдавати більш потужних ударів по противнику.

"Мабуть, ви бачили результат роботи крилатих ракет Storm Shadow, а SCALP є її аналогом. Перші такі ракети Україна отримала від Великої Британії. І якщо інші країни долучаться до того, щоб надавати нам достатньо цих засобів, аби ми могли навіть з радянських літаків їх запускати, бо ці ракети створені для більш сучасної західної техніки... Ефективність застосування далекобійних ракет з західних винищувачів була б значно кращою, але всі можливі шляхи та методи уже розглянуті з тієї техніки, яку ми маємо на озброєнні", – пояснив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами речника ПС ЗСУ, якщо на озброєнні України зʼявляться такі ракети як SCALP чи навіть Taurus, які теж є аналогом Storm Shadow, то українські військові зможуть завдавати більш потужних ударів по ворожих обʼєктах.

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"Сподіваюся, що далекобійної високоточної зброї у нас буде ставати дедалі більше, особливо за результатами саміту НАТО у Вільнюсі", – резюмував Ігнат.

Надання ракет SCALP Україні

11 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив на саміті НАТО у Вільнюсі, що його країна поставить для України ракети великого радіуса дії. Хоча він і не назвав, які саме ракети нададуть, видання Le Monde повідомляє, що Україна отримає крилаті ракети SCALP.

Водночас Reuters пише, що кілька ракет SCALP вже доставлені в Україну. Джерело агентства зазначило, що обговорюється можливість передачі близько 50 ракет.

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