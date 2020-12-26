Європейський курс назвали історичним вибором, закріпленим у Конституції.

Грузинський парламент ухвалив постанову «Про зовнішню політику Грузії, одним з ключових напрямків якого є намір вступити до ЄС і НАТО.

Про це повідомляє DW з посиланням на відповідне рішення.

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Європейський курс назвали історичним вибором, закріпленим у Конституції.

Ухвалена резолюція повинна допомогти у здійсненні передвиборчої обіцянки партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія», що до 2024 року країна буде готова до подачі документів на вступ до ЄС.

На початку грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени альянсу висловили готовність ще більше посилити практичну підтримку України та Грузії.

Що передувало

У жовтні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані оголосив про плани подати заявку на членство в Євросоюзі у 2024 році після погодження і координації з європейськими партнерами.

Він зазначив, що завдяки успішній імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, виконанню умов лібералізації візового режиму, угоді про вільну торгівлю, яка дає можливість для модернізації економіки Грузії та гармонізації законодавства, країна підійшла до тієї точки, коли процес європеїзації став незворотним.

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Автор: УНІАН