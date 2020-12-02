Глави МЗС країн-членів Альянсу обговорили ситуацію у Чорному морі.

Країни-члени НАТО заявили про готовність ще більше посилити практичну підтримку України та Грузії.

Читайте такожСтолтенберг закликав Росію не втручатися у внутрішні справи БілорусіЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг під час онлайн-прес-конференції за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу, яке відбулося 1-2 грудня в режимі відеконференції.

За його словами, сьогодні міністри закордонних справ України та Грузії приєдналися до спеціальної сесії стосовно розгляду ситуації з безпеки в регіоні Чорного моря, який має стратегічне значення.

"Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та України. Вона продовжує своє воєнне нарощування у Криму і збільшує та розгортає сили у регіоні Чорного моря", - наголосив Столтенберг.

При цьому, зазначив генсек, Альянс відповідає шляхом посилення присутності на суходолі, в морі та у повітряному просторі. Це відбувається впродовж останніх кількох років.

Він додав, що відбуваються візити кораблів НАТО у порти цих країн, відбувається більше навчань і зміцнення воєнного потенціалу.

"Ми допомагаємо їм зміцнити оборонні інституції", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Україна і Грузія є партнерами, яких в НАТО цінують, і які роблять важливі внески у місії Альянсу.

"Сьогодні ми знову підтвердили про нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії та України. Ми обговорили їхні програми реформ, і ми активізуємо нашу практичну підтримку", - заявив генсек НАТО.

Крім того, Альянс наполегливо закликає країни-члени надавати двосторонню підтримку Україні та Грузії.

"Сьогодні повідомлення було дуже чітким, що союзники готові й надалі активізовувати (підтримку) у різних напрямках, забезпечуючи більше практичної підтримки", - додав Столтенберг.

Україна і НАТО

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Автор: Віталій Саєнко