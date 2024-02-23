Продавати марихуану планують в спеціальних некомерційних організаціях - "клубах любителів канабісу", в яких може бути не більше 500 осіб.

Парламент Німеччини схвалив часткову легалізацію канабісу. Проект закону підтримали 407 парламентаріїв, проти документа проголосували 226 депутатів, ще дві людини утрималися.

Як пише BBC, з 1 квітня людям старше 18 років буде дозволено вирощувати вдома для особистих цілей до трьох кущів конопель, а також зберігати для особистого користування до 50 грамів марихуани. У громадських місцях буде дозволено мати при собі до 25 грамів марихуани.

Продавати марихуану планують в спеціальних некомерційних організаціях - "клубах любителів канабісу", в яких може бути не більше 500 осіб. Члени клубу будуть вирощувати марихуану і поширювати її всередині організації. Подібні клуби повинні розташовуватися на відстані від дитячих садків і шкіл, куріння марихуани біля навчальних закладів також заборонено.

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За словами міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, реформа, запропонована правлячою коаліцією, спрямована на боротьбу з чорним ринком наркотиків, а також на зниження злочинності.

Легалізація медичного канабісу в Україні

15 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Поширення марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде переслідуватися поліцією, а вирощувати її зможуть тільки юрособи, які мають відповідні документи. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

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