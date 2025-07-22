За словами міністра оборони країни, мета Росії - поставити українців на коліна.

Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом.

"Ми також будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони самі: боєприпаси для F16, контрбезпілотники, радари тощо", - запевнив він.

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Також Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України наголосив, що російська кампанія терору з повітря останнім часом досягає нових рівнів, цитує Міноборони Нідерландів.

"Мета Росії проста: поставити непохитних українців на коліна. Ми не повинні цього допустити. Тому ми хочемо почати робити значний внесок у додаткову протиповітряну оборону України. Багато вже зроблено, але потрібно зробити ще більше. Лише невпинно і масово продовжуючи підтримувати Україну і посилюючи тиск на Росію, ми зможемо змусити РФ сісти за стіл переговорів", - зауважив політик.

За його словами, Україна захищає лінію фронту від російської агресії для всієї Європи.

"Якщо Росія зможе прорватися, це одразу ж створить більшу загрозу для решти Європи і НАТО", - попередив Брекельманс.

Patriot для України - останні новини

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна допоможе передати Україні 5 додаткових систем Patriot. За його словами, про це він домовився під час зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

"Як цього досягти, ми будемо тісно координувати в дусі взаємної довіри між партнерами протягом наступних кількох днів", - запевнив Пісторіус.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив терміни передачі Україні систем Patriot. Він наголосив, що Україна отримає таку зброю протягом найближчих тижнів.

"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", - зауважив Мерц.

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