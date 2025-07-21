Партія займає проросійську позицію в цій війні.

Німеччина планує витратити на ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot, які передасть українській армії, близько 5 мільярдів євро.

Про це в інтерв’ю Tagesschau заявила співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель. Вона обурилася тим, що гроші підуть на допомогу Україні, тоді як уряд міг би витратити їх на зниження або скасування податку на електроенергію:

"Уряд Фрідріха Мерца дає Україні 9 мільярдів грошей німецьких платників податків, а тепер хоче купити ракети Patriot для України за 5 мільярдів. Цього вже ніхто не розуміє".

Як відомо, "Альтернатива для Німеччини" займає різко критичну позицію щодо допомоги Україні та часто просуває проросійські наративи. Її риторика й дії йдуть у розріз із загальним курсом уряду ФРН та більшості німецьких партій.

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Німеччина купує зброю для України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про готовність продавати європейським країнам зброю для підтримки України.

Він пообіцяв, що перші партії озброєння, зокрема зенітні комплекси Patriot, надійдуть Збройним силам України вже найближчим часом.

За словами президента України Володимира Зеленського, Повітряні сили невдовзі отримають дві системи ППО від Німеччини, а ще одну придбає Норвегія.

Загалом Берлін оголосив, що готовий відігравити одну з головних ролей у цій інціативі, а також закликав інші країни-члени НАТО "розкрити гаманці" та допомогти Україні зброєю.

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