Міністерства оборони обговорюють деталі, як можна забезпечити поставку у стислі терміни, зазначив канцлер Німеччини.

Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня у Лондоні під час пресконференції із прем’єром-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Укрінформ.

"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", - зазначив канцлер Німеччини.

За його словами, між міністрами оборони можуть будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент.

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"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", - наголосив Мерц.

Він нагадав, що була досягнута домовленість про те, що Україні доставлять нові системи Patriot з Європи і що ці системи потім будуть замінені Сполученими Штатами. Наразі, за його словами, важливо розуміти, коли може статися така заміна.

"Понад усе нам потрібна ясність щодо того, як США замінять системи озброєння, передані Європою… Зрештою, ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості", - наголосив канцлер Німеччини.

Крім того, він повідомив, що Україна "в найближчі тижні та місяці" отримає підтримку "у великих масштабах", зокрема в питанні далекобійної зброї. Мерц не навів подробиці, а також ухилився від відповіді, чи будуть поставлені Україні ракети Taurus.

Системи Patriot для України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у НАТО зробили заяву про те, що ведеться підготовка до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. "Підготовка йде повним ходом, ми тісно співпрацюємо з німцями з питання передачі Patriot. Мені було дано вказівку діяти якомога швидше", - заявив верховний командувач НАТО Олексій Гринкевич.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про 17 Patriot для України, військовий експерт Павло Нарожний висловив думку, що це абсолютно нереалістична цифра. Він вважає, що, ймовірно, йдеться про 17 пускових Patriot, тобто дві батареї. Він додав, що про 2-3 батареї Patriot говорив раніше і президент України Володимир Зеленський.

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