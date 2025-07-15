Постачання нових батарей систем американських ППО триватиме впродовж кілької місяців.

Поставки Україні нових батарей системи ППО Patriot "триватимуть місяцями". Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у понеділок, передає The Telegraph.

Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для поставки в Україну. Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.

Натомість Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.

Відео дня

Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він з міністром оборони США питання постачання наступальної зброї Україні.

Україна отримає нові системи Patriot

Сполучені Штати ухвалили рішення щодо нових поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot для України. Президент Трамп оголосив, що США передадуть Україні батареї Patriot — через механізм, за яким європейські союзники фінансуватимуть закупівлю та відправку цих систем, а США натомість поповнять їхні резерви.

Мова йде про 17 батарей, які можуть бути передані "дуже скоро". Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті вже найближчими днями.

Фінансування буде здійснено європейськими державами та НАТО: США не оплачують прямо, а передають систему, яку європейці оплатять.

Вас також можуть зацікавити новини: