Міністр оборони країни перебуває у Вашингтоні.

Німеччина надішле Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot, які закуповує у Сполучених Штатів Америки.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяву високопоставленого чиновника Білого дому. Він повідомив про це після зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента Дональда Трампа у Білому домі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який саме перебуває у Вашингтоні, сказав журналістам, що ще декілька тижнів тому разом із очільником Пентагону Пітом Гегсетом пропонував купити для українського війська дві системи Patriot:

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"Зараз ми не в змозі надати самі ще одну систему. Але готові, з огляду на те, що Україні потрібно більше систем, купити дві [у США]".

Також він підтримав рішення Трампа дати Російській Федерації 50 днів на досягнення мирної угоди, інакше Вашингтон запровадить проти Москви серйозні санкції. "Я вважаю, що це правильний підхід. Я вважаю, що чітке поводження з чіткими погрозами наслідків - це засіб вибору" - додав міністр.

Заяви Трампа про зброю для України та санкції

У понеділок президент Дональд Трамп оголосив про посилення тиску на Росію у зв’язку з її агресією проти України. Він заявив, що Україна отримає нову партію ракет та іншого озброєння, а Кремль має 50 днів, щоб погодитися на припинення вогню - інакше на нього чекають нові санкції.

Під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Трамп зізнався, що глибоко розчарований Путіним. За його словами, телефонні розмови з Путіним здаються конструктивними, але згодом той знову вдається до масованих атак на Україну.

Трамп уточнив, що США надаватимуть зброю, яку купуватимуть за власний рахунок країни НАТО. Як зазначив Рютте, перша хвиля поставок включатиме значний обсяг озброєння, зокрема ракети.

Президент додав, що найближчим часом до України прибуде сучасне військове обладнання, зокрема ракетні комплекси Patriot. За його словами, "деякі з них будуть доставлені вже за кілька днів". Він також повідомив, що кілька країн НАТО, які мають комплекси Patriot, передадуть їх Україні, а собі закуплять нові.

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