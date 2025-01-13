У партії також кажуть, що не бачать країну в НАТО та Євросоюзі.

Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) ухвалила рішення не включати до передвиборчої програми засудження Російської Федерації за агресивну війну проти України.

Як пише BR24, під час з'їзду депутат Бундестагу Альбрехт Глейзер обурився тим, що 85-сторінковий проєкт передвиборчого маніфесту не містить критики вторгнення Росії в Україну. Така поправка містить звинувачення Росії у порушенні численних норм міжнародного права, а також засуджує поведінку кремлівського правителя Путіна.

Більшість делегатів відхилили пропозицію Глейзера - проти проголосували 69%. Як повідомляє DW, у проєкті зазначається, що партія бачить Україну в майбутньому "нейтральною державою поза НАТО і ЄС".

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Інші заяви "Альтернативи для Німеччини"

Нагадаємо, під час з'їзду лідерка партії Аліса Вайдель, яку висунули кандидаткою в канцлери, пообіцяла відновити роботу російського газопроводу "Північний потік".

Також раніше в партії заявляли, що Росія вже виграла війну проти України, а НАТО має "приймати та поважати інтереси всіх європейських країн - тобто і Росії".

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