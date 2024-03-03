У Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії – додаткової грошової виплати, за принципом 13-ї бонусної зарплати, що практикується у деяких компаніях. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що необхідність збільшення пенсійних виплат аргументували постійним зростанням вартості життя. Тож профспілки змогли пролобіювати винесення на референдум питання про додаткову 13-ту місячну виплату для пенсіонерів. Влада та бізнес називали пропозицію фінансово необґрунтованою, але виборці сказали своє слово – 58% "за".
Примітно, що раніше швейцарські виборці теж були скептичними щодо подібних соціальних бонусів. Як пише Reuters, в попередні роки швейцарці на референдумах вже "зарубали" пропозиції про скорочення робочого тижня і збільшення відпусток.
"Незрозуміло, як буде фінансуватися підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники кажуть, що це може спровокувати підвищення податків або скорочення витрат і обтяжити молодих швейцарців", – пише видання і додає, що зараз мінімальна пенсія за віком становить 1225 швейцарських франків (1393 долари США) на місяць, а максимальна – 2450 франків.
Одночасно з цим швейцарці не підтримали ідею підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Проти проголосували понад 74% виборців.
Інші новини Швейцарії
Як писав УНІАН, Швейцарія збільшує військові витрати через війну в Україні. Міністр оборони країни зазначила, що зараз "так багато криз", і план частково враховує уроки, отримані з війни в Україні.
Також ми розповідали, що Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Ці заходи додають 27 суб’єктів під заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному розвитку Росії.