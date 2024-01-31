Уряд країни погодився експортувати танки лише за умови, що вони не будуть надані Україні.

Швейцарія відправила першу партію танків Leopard 2 до Німеччини, які замінюють машини, які Берлін надсилає Україні. Це відбулося на тлі невиконання обіцянок щодо надання Києву багатомільярдної допомоги від Європи та США, пов’язаної з політичними суперечками. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що перші дев'ять танків Leopard 2 A4 були передані німецькій компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH у вівторок, 30 січня. Ще шістнадцять машин будуть відправлені в найближчі дні.

"Уряд погодився експортувати танки лише за умови, що вони не будуть передані Україні, щоб переконатися, що Швейцарія дотримується своєї традиції військового нейтралітету. Тим не менш, це знаменує віху, оскільки вперше Швейцарія активно підтримала європейську військову допомогу Україні, забезпечивши Німеччині можливість поповнити свої запаси танків", - пише ЗМІ.

Видання уточнює, що Rheinmetall також погодився розмістити замовлення на іншу військову техніку зі швейцарськими виробниками оборонної техніки в рамках угоди.

Передача танків Leopard Україні - останні новини

Німеччина передасть Україні 80 танків Leopard 1 і не тільки їх. Про це заявив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. Він уточнив, що головним пріоритетом німецької допомоги Україні залишаються системи ППО.

Також УНІАН повідомляв, що Канада анонсувала передачу Україні катерів та участь у підготовці пілотів F-16.

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