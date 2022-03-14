Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Міністерство оборони США допускає наслідки для Китаю у разі надання Росії фінансової і військової допомоги у здійснюваній Кремлем війні проти України.

Про це у Twitter заявив журналіст Politico Пол Маклірі з посиланням на коментар представника Пентагону.

"Якщо Китай запропонує Росії матеріальну підтримку у (війні проти – ред.) України, "це, імовірно, матиме наслідки для КНР в цьому питанні", сказав представник МО. "Ми бачили, як Китай в основному мовчазно схвалює дії Росії, відмовляючись приєднатися до санкцій і звинувачуючи (в ескалації – ред.) Захід та США", - цитує слова співрозмовника Маклірі.

Що передувало

Як дізналося видання Financial Times, Китай уже "сигналізував" Москву про надання Росії на прохання Путіна фінансової і військової допомоги у зв’язку з війною проти України та запровадженими санкціями.

Невідомо тільки, чи Китай збирається підтримувати агресію Росії у майбутньому та чи вже почав надсилати запрошену Кремлем допомогу.

Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни у живій силі і техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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