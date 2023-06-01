У Міноборони США пояснили, що робота Starlink в Україні є життєво необхідна.

Компанія винахідника Ілона Маска SpaceX виграла контракт з Пентагоном на обслуговування супутникових платформ Starlink в Україні.

Про це повідомили у Міністерства оборони США, передає Голос Америки. "Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб Україна мала стійкі супутникові та комунікаційні можливості. Супутниковий зв’язок є життєво важливим у загальній комунікаційній мережі України, і Міністерство оборони уклало угоду зі Starlink на послуги такого типу", - прокоментував Пентагон.

Starlink в Україні

На початку війни в Україні компанія SpaceX надала доступ Києву до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

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У жовтні того ж року року Ілон Маск заявив, що не може дозволити собі постійно фінансувати Starlink для України. Він зазначив, що утримання цих супутникових платформ коштувало його компанії $20 млн на місяць.

На сьогодні в Україні є понад 30 тис. терміналів Starlink.

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