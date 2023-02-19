Раніше стало відомо, що компанія начебто обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для управління безпілотниками.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд США провів переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні, пише Reuters.

На запитання журналістів, чи просили Сполучені Штати Ілона Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав: "Ну, я не можу поділитися ніякими розмовами, які у нас були, окрім як сказати, що у нас були розмови".

Starlink в Україні - що відомо

Напередодні президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для управління безпілотниками.

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Вона пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів. У контракті нібито прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання.

Сам Ілон Маск пояснив введення обмежень страхом, що конфлікт може перерости у Третю світову війну.

Наразі ЗСУ використовують термінали супутникового зв'язку на передовій. Останнім часом військові підтверджували регулярні збої в роботі мережі. Маск, за даними ЗМІ, заборонив використовувати Starlink під час деокупації Криму.

У вересні SpaceX звернулася до Пентагону з проханням профінансувати майбутню роботу терміналів в Україні. Сам мільярдер, пояснюючи це звернення, зазначив, що йому доводиться витрачати гроші не тільки на забезпечення безперебійного зв'язку, а й на кіберзахист від російських хакерів, які постійно намагаються зламати систему.

Раніше Ілон Маск зізнавався, що дуже боїться ескалації конфлікту, що може спричинити застосування Росією ядерної зброї та початок Третьої світової війни.

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