За словами мільярдера, він після цього стане виконавчим головою і технічним директором Twitter.

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що знайшов нового генерального директора Twitter - і що "вона приступить до роботи приблизно через шість тижнів".

Маск не назвав ім'я нового гендиректора. Він додав, що сам стане технічним директором, який "курирує продукт, програмне забезпечення та системні операції".

Відхід Маска з поста гендиректора Twitter - деталі

Ілон Маск купив Twitter у жовтні 2022 року. За зміною власника послідувала низка звільнень і серія суперечливих нововведень в самій соцмережі.

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Він пообіцяв покинути пост генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі заміну. "Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу!",- написав він.

Власник Соціальної мережі Twitter Ілон Маск, який обіцяв піти у відставку з поста гендиректора компанії, показав свою "заміну". Як би того не хотіли мільйони користувачів, які очікують, коли ж Маск покине посаду, "новий гендиректор" навряд чи кардинально змінить ситуацію. Це собака.

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