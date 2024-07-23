Китай розраховує на мінеральні ресурси і нові морські шляхи, оскільки з підвищенням температури крижані масиви відступають.

Росія і Китай дедалі активніше співпрацюють в Арктиці, що може вплинути на регіональну стабільність, заявили американські військові, які опублікували в понеділок свою стратегію для регіону, пише Reuters.

Росія знову відкрила сотні військових об'єктів радянської епохи в Арктиці, йдеться в доповіді. Китай, який називає себе "приарктичною" державою, також має амбіції в цьому регіоні і заявив про намір побудувати "полярний шовковий шлях".

Китай розраховує на мінеральні ресурси та нові морські шляхи, оскільки з підвищенням температури крижані масиви відступають.

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"Хоча між КНР і Росією зберігаються значні розбіжності, їхня зростаюча взаємодія в регіоні викликає заклопотаність, і (Міністерство оборони) продовжує стежити за цією співпрацею", - йдеться в доповіді Пентагону.

Арктичні морські шляхи все частіше використовуються для зв'язку великих економік через Тихий і Атлантичний океани, оскільки глобальне потепління скорочує крижаний покрив і збільшує періоди відсутності льоду в морі.

Китай і Росія спільно працюють над розвитком арктичних морських шляхів, оскільки Росія прагне постачати більше нафти і газу в Китай на тлі західних санкцій, а Китай шукає альтернативний морський шлях, щоб зменшити свою залежність від Малаккської протоки.

Науковці, які займаються питаннями безпеки, і регіональні військові аташе кажуть, що залежність Китаю від морських шляхів в Індійському океані розглядають як стратегічну вразливість Пекіна, особливо в разі конфлікту навколо Тайваню.

У доповіді Пентагону йдеться про те, що Китай прагне використати "динаміку, що змінюється, в Арктиці, щоб домогтися більшого впливу та доступу, скористатися арктичними ресурсами та відігравати більш значну роль у регіональному управлінні".

Ситуація в Арктиці

США, Фінляндія і Канада планують об'єднатися для обміну досвідом у сфері суднобудування криголамів, очікуючи, що світовий попит на ці судна зростатиме, оскільки Росія і Китай дедалі частіше вдаються до агресивних дій в Арктиці.

Як пише Bloomberg, три країни оголосили в п'ятницю на саміті НАТО про створення партнерства, щоб зміцнити свої знання і зробити цей досвід доступним для ширшої групи союзників.

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