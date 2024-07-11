Росія, за словами американського чиновника, має у своєму розпорядженні флот із понад 40 криголамів, а у США їх лише два.

США, Фінляндія і Канада планують об'єднатися для обміну досвідом у галузі суднобудування криголамів, очікуючи, що світовий попит на ці судна зростатиме, оскільки Росія і Китай дедалі частіше вдаються до агресивних дій в Арктиці.

Як пише Bloomberg, три країни оголосили в п'ятницю на саміті НАТО про створення партнерства, щоб зміцнити свої знання і зробити цей досвід доступним для ширшої групи союзників.

Як заявив заступник радника з національної безпеки США Даліп Сінгх, без цієї угоди противники "отримають перевагу в спеціалізованій технології, що має величезне геостратегічне значення".

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Угода - офіційно звана Icebreaker Collaboration Effort або ICE Pact - є відповіддю на розвиток подій в Арктиці, оскільки зміна клімату радикально змінює умови безпеки, сказав представник канадського уряду.

Росія, за словами американського чиновника, має у своєму розпорядженні флот із понад 40 криголамів. а також меморандум про взаєморозуміння з Китаєм щодо зміцнення співпраці в цьому регіоні. У США, за словами чиновника, зараз лише два криголами, і їх скоро доведеться замінити. Розгортання флоту, який планують США, може коштувати до 10 мільярдів доларів, додав чиновник.

У спільній заяві трьох країн йдеться, що вони розроблять план реалізації протягом наступних шести місяців.

Арктика - яка ситуація в регіоні

Арктика є сферою інтересів низки країн: США, Данії, Фінляндії, Ісландії, Канади, Норвегії, Швеції та Росії.

Завдяки своїй довгій арктичній береговій лінії Росія впливає на регіон, зокрема, за рахунок розширення своєї військової присутності. Так, Москва анонсувала відкриття радянських арктичних військових баз і встановлення там сучасної зброї, зокрема надзвукової.

Після початку повномасштабної війни в Україні НАТО і Сполучені Штати заявили про посилення присутності в Арктиці на тлі зростання військової активності Росії.

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