Компанія продовжить продавати на території країни-агресора молочні продукти та дитяче харчування.

На тлі військової агресії Кремля компанія PepsiCo припиняє продаж товарів у Росія, але тільки частково. На території країни-агресора більше не вийде купити напої, але дитяче харчування і молочна продукція, які виробляє компанія, залишаться на російських прилавках.

Про це повідомляє Reuters.

Так, компанія PepsiCo, слідом за багатьма великими виробниками продуктів, вирішила зупинити продаж і виробництва деяких своїх товарів на території Росії. Йдеться про напої, серед яких Pepsi, 7Up, Mirinda.

Однак, компанія не припинить продаж і виробництво інших своїх товарів, таких як дитяче харчування та молочні продукти. Нагадаємо, PepsiCo випускає продукцію під кількома брендами, такими як "Чудо" і "Агуша".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що великі бренди Mcdonald's і Starbucks вирішили призупинити свій бізнес в Росії. "Конфлікт в Україні і гуманітарна криза в Європі заподіяли нестерпні страждання ні в чому не винним людям. Ми приєднуємося до всього світу в засудженні агресії і насильства і молимося за мир", – прокоментували ситуацію в Mcdonald's.

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