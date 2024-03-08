Китай намагається показати себе як незалежного посередника в гіпотетичному переговорному процесі.

Росія використовує заклики Китаю до мирних переговорів між країною-агресоркою та Україною, щоб примусити Захід піти на поступки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 7 березня міністр закордонних справ КНР Ван І повторив заклик щодо переговорів та запевнив, що Пекін "зберігає об’єктивну та неупереджену позицію" щодо війни в Україні.

"Китай вкотре вдався до риторики, яка покликана показати себе, як незалежного посередника в гіпотетичному переговорному процесі. А Росія продовжить використовувати такі заклики для просування звичних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід піти на поступки", - пояснили аналітики.

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У ISW нагадали, як 2 березня заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання КНР сприяти переговорам.

"Галузін та Лі відзначили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії та без врахування інтересів Москви у сфері безпеки", тверджень, які Кремль регулярно використовує, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід", - додали експерти.

Як вважають в Інституті вивчення війни, Китай публічно не пояснював деталі свого мирного плану з 12 пунктів, який він оприлюднив на початку 2023 року. Тому російська влада продовжить підтримувати заклики Пекіну до переговорів, щоб просувати інформаційні операції Кремля щодо цього питання.

Війна в Україні - позиція Китаю

МЗС КНР нещодавно заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Китай направив високопоставленого дипломата до Києва для пошуку шляхів політичного врегулювання війни РФ проти України - проте в самому Пекіні, схоже, на українських дипломатів не звертають жодної уваги, пише Bloomberg.

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