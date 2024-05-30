Коли західні політики та аналітики закликають до переговорів, вони фактично підтримують плани Путіна.

Дві нещодавні ракетні атаки Росії по Україні чітко вказують на її геноцидний намір у веденні злочинної війни. Вони також нагадують, що коли правитель РФ Володимир Путін говорить про переговори та мир, а це він робить з передбачуваною регулярністю, він насправді має на увазі геноцид, реваншизм і війну. Про це пише The Hill.

Автори стверджують, що коли західні політики та аналітики закликають до переговорів, вони фактично підтримують плани Путіна щодо знищення українців, поневолення росіян і тероризування їхніх сусідів.

"Харків бомбардують щодня, і цілі незмінно цивільні. Ще кілька місяців тому Росія тероризувала жителів міста, час від часу скидаючи бомби. Останні напади є набагато більш частими, інтенсивними та тривалішими. Їхня мета вже не залякати харків'ян, а перетворити їх і їхнє місто на людський попіл і гори цегли. Навмисне вбивство цивільного населення з метою їхнього знищення у великій кількості є геноцидом", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Зазначається, що Росія не просто вбиває людей і підриває будівлі, а цілеспрямовано нищить українську культуру та фізичні основи життя в Україні.

"Матінка Росія та її жахливий син Путін прагнуть викорінити українців як націю", - пише ЗМІ.

Війна в Україні - останні прогнози

Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон припускає, що наприкінці 2024 року ми "побачимо безвихідь на передовій в Україні". За його словами, Києву потрібно залучити на військову службу якнайбільше боєздатних та талановитих людей.

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