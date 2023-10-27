Китай брав участь у попередній зустрічі з обговорення формули миру в Джидді.

Очікується, що Китай не буде присутній на зустрічі радників з національної безпеки на Мальті в ці вихідні, де офіційні особи з більш ніж 55 країн будуть обговорювати українську формулу миру.

Як пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, в список учасників увійшли країни Великої сімки, Катар, ПАР, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія та Чилі, візьмуть участь онлайн.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проекту міцного і справедливого миру", - пише видання.

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Зазначається, що залучення Пекіна до обговорення української формули миру має велике значення, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського диктатора Володимира Путіна.

Українська формула миру - що відомо

Раніше Мальта погодилася провести зустріч з обговорення формули миру в Україні. Захід відбудеться 28 та 29 жовтня. Як днями заявляв президент України Володимир Зеленський, у зустрічі візьмуть участь понад 50 країн, і їх список постійно поповнюється.

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу. На ній обговорювалися необхідні кроки для припинення війни в Україні.

Такі зустрічі важливі для України, оскільки дають можливість звернутися до країн, які зберегли нейтралітет, включаючи Індію і Бразилію. У зустрічі в Джидді також взяв участь Китай, союзник Росії, який направив до Аравії спецпредставника з євразійських справ Лі Хуея.

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