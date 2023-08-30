Президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити свою співпрацю.

У Білому домі, Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори про зброю між Росією та Північною Кореєю активно просуваються.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Північної Кореї намагався переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси, пише Reuters.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити свою співпрацю. Сполучені Штати мають розвіддані, що вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила в Пхеньян після візиту Міністра оборони.

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Співпраця Північної Кореї та Росії - подробиці

Раніше Вашингтон попереджав, що Північна Корея може надати більше зброї Росії, чиї війська вторглися на Україну в лютому 2022 року. Це війна, проти якої люто виступають Сполучені Штати та їхні європейські союзники, а Москва називає "спеціальною військовою операцією".

Раніше в цьому місяці Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох організацій, які вони звинуватили в причетності до угод по зброї між Північною Кореєю і Росією.

Кірбі сказав, що Північна Корея поставила в Росію піхотні ракети і ракети в минулому році, і з тих пір Москва намагається придбати додаткові боєприпаси.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що... КНДР продовжує розглядати питання про надання військової підтримки російським збройним силам в Україні", - сказав Кірбі, маючи на увазі Північну Корею і посилаючись на "нову інформацію" про те, що такі переговори просуваються.

За словами Кірбі, в рамках потенційних угод Росія отримає боєприпаси, які військові планують використовувати проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори по зброї з Росією і дотримуватися взяті на себе Пхеньяном публічні зобов'язання не поставляти і не продавати зброю Росії", - заявив Кірбі.

В ООН посол США Лінда Томас-Грінфілд виступила із заявою від імені США, Японії, Південної Кореї і Великобританії про те, що будь-які угоди по зброї між Росією і Північною Кореєю порушать резолюції Ради Безпеки ООН.

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