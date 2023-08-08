У Південній Кореї наголосили, що це буде порушенням резолюції Радбезу ООН.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував ключові збройові заводи у країні, в тому числі ті, які виробляють снаряди для великокаліберних реактивних систем залпового вогню та двигуни для стратегічних крилатих ракет.

"Останні перевірки, мабуть, мали кілька цілей — продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і досягти експорту зброї", — заявив речник міністерства об'єднання Південної Кореї Ку Бен Сам, якого цитує його Yohnap.

За його словами, під час поїздки лідер КНДР вжив вираз "економічна робота національної оборони", що може свідчити про намір експортувати боєприпаси.

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"Здається безпрецедентним, що Північна Корея використала такий вираз. Якщо це означає експорт зброї, прикро те, що північна сторона публічно заявила, що порушить резолюції Ради Безпеки ООН (заборона її ядерних та збройових програм)", — зазначив речник.

Як додає видання, КНДР посилює військову співпрацю з Росією. Зокрема, під час військового параду 27 липня до Кім Чен Ина приєднався міністр оборони Росії Сергій Шойгу та високопоставлений чиновник Китаю. Він також провів для Шойгу екскурсію виставкою озброєнь у Пхеньяні, включно з новими ударними та шпигунськими безпілотниками та міжконтинентальними балістичними ракетами.

Поїздка Шойгу до Північної Кореї

У липні Шойгу запросили до Північної Кореї "святкувати" 70-річчя закінчення Корейської війни.

Згідно з даними американської розвідки, Росія намагається розширити співпрацю з Корейською Народно-Демократичною Республікою та хоче придбати снаряди для використання у війні проти України.

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