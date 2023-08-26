Цілі прильоту борта замовчують навіть працівники російського аеропорту.

Літак національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo вперше за три роки приземлився у Росії. Борт прибув у п'ятницю в далекосхідне російське місто Владивосток.

Як повідомляє Yonhap, незабаром після приземлення літак вилетів до Пхеньяну. Працівники аеропорту відмовилися коментувати цілі прильоту пасажирського літака.

Втім, неназване джерело повідомило, що Північна Корея, ймовірно, цим рейсом повернула додому своїх громадян, які залишилися в Росії через закриття кордонів через епідемію Covid-19.

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У лютому 2020 року КНДР призупинила регулярні польоти авіакомпанії Air Koryo з лютого 2020 року. Цей рейс був єдиним повітряним маршрутом, який поєднував дві країни. Раніше цього тижня Air Koryo відновила прямі комерційні рейси до Китаю.

Зближення Росії та КНДР

Як повідомляв УНІАН, на тлі санкцій Росія пішла на зближення з КНДР. У липні Шойгу запросили до Північної Кореї "святкувати" 70-річчя закінчення Корейської війни.

Згідно з даними американської розвідки, Росія намагається розширити співпрацю з Корейською Народно-Демократичною Республікою та хоче придбати снаряди для використання у війні проти України.

На тлі цих новин лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував ключові збройові заводи у країні, в тому числі ті, які виробляють снаряди для великокаліберних реактивних систем залпового вогню та двигуни для стратегічних крилатих ракет.

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