Очільник Білого дому заявив, що не може сказати точно, чи серйозно російський диктатор налаштований на припинення війни.

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна підписати мирну угоду з Україною. Про це повідомляє CNN.

Також очільник Білого дому висловив своє розчарування Путіним через нещодавній російський ракетний удар по Києву і сказав, що не може сказати точно, чи серйозно російський президент налаштований на припинення війни.

За його словами, Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну.

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"Я хочу, щоб він перестав стріляти, сів і підписав угоду. Вважаю, у нас є контури угоди, і я хочу, щоб він її підписав, і завершив з нею, і просто повернувся до життя", - сказав Трамп про Путіна.

Останні заяви Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп зізнався, про що говорив із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. За його словами, український лідер став більш "спокійним" та зацікавленим в угоді про припинення війни. Президент США назвав зустріч у Ватикані "прекрасною" і заявив, що його відносини із Зеленським ніколи не були поганими, а суперечка в Білому домі стала лише "невеликою перешкодою".

Крім того, Трамп вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму. За словами американського лідера, під час зустрічі у Ватикані сторони встигли обговорити питання окупованого півострова. "О, я так думаю", - сказав Трамп журналістам у відповідь на запитання про те, чи думає він, що Зеленський готовий "відмовитися" від території, яку Росія окупувала у 2014 році.

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