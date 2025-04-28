Трамп сказав, що його зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска пройшла добре.

Президент США Дональд Трамп вважає, що український президент Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду з Росією, яка включатиме відмову від Криму. Як пише Sky News, Трамп заявив, що під час зустрічі у Ватикані сторони встигли обговорити питання окупованого півострова.

"О, я так думаю", - сказав Трамп журналістам у відповідь на запитання про те, чи думає він, що Зеленський готовий "відмовитися" від території, яку Росія окупувала у 2014 році.

"Подивимося, що станеться в найближчі кілька днів... Не говоріть зі мною про Крим, говоріть з Обамою і Байденом про Крим", - додав він.

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Крим був анексований Росією 2014 року, коли Барак Обама був президентом США.

Трамп також сказав, що його зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска пройшла добре.

"Я бачу, що він став спокійнішим, я думаю, він розуміє картину, я думаю, він хоче укласти угоду", - заявив він про розмову із Зеленським.

При цьому, як пише The Telegraph, джерела в уряді Великої Британії заявили, що вони з оптимізмом дивляться на прогрес переговорів про завершення війни.

"Уперше за довгий час усі сторони налаштовані досить позитивно, думаючи, що всі рухаються в одному напрямку, і всі хочуть, щоб наступні кілька днів були вирішальними", - сказав співрозмовник видання.

Наразі очікується, що українські та російські перемовники в найближчому майбутньому напряму обговорять деталі плану, який включає заморожування ліній фронту і відмову України від Криму.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані

Як відомо, короткі переговори між президентами України та США відбулися 26 квітня у Ватикані, перед похороном Папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після конфлікту в Білому домі в лютому, коли сторони розійшлися в поглядах на умови мирного врегулювання.

Крім того, зустріч відбулася після заяв команди Трампа про те, що вони можуть вийти з переговорів, і зриву консультацій у Лондоні. За даними ЗМІ, американську сторону обурило небажання України йти на територіальні поступки.

Після зустрічі Трамп написав у мережі, що обстріли України змушують його думати, що Путін може не бажати припинення війни, тому варто тиснути на нього за допомогою нових санкцій.

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