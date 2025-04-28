Він називає їхню зустріч прекрасною.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський став більш "спокійним" та зацікавленим в угоді про припинення війни.

Як передає CNN, політик розповів, що під час "прекрасної" зустрічі у Ватикані вони встигли коротко обговорити питання окупованого Криму. Також Зеленський закликав Вашингтон передати Україні більше зброї. Трамп сказав журналістам, що їхні відносини ніколи не були поганими, а суперечка в Білому домі стала лише "невеликою перешкодою":

"Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду".

Водночас американський президент знову заявив, що був дуже розчарований російським обстрілом Києва, тому не може з упевненістю сказати, чи серйозно кремлівський правитель Путін налаштований на припинення війни.

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"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя", - підкреслив він.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані

Як відомо, короткі переговори ​між президентами України та США відбулися 26 квітня у Ватикані, перед похороном Папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після конфлікту в Білому домі в лютому, коли сторони розійшлися в поглядах на умови мирного врегулювання.

Крім того, зустріч відбулася після заяв команди Трампа про те, що вони можуть вийти з переговорів, та зриву консультацій у Лондоні. За даними ЗМІ, американську сторону обурило небажання України йти на територіальні поступки.

Володимир Зеленський після переговорів повідомив, що ця зустріч може стати історичною, якщо Києву та Вашингтону вдасться досягти спільних результатів. Згідно із його заявою, вони обговорювали припинення вогню та тривалий мир.

А Трамп написав у мережі, що обстріли України змушують його думати, що Путін може не бажати припинення війни, тому варто тиснути на нього за допомогою нових санкцій.

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